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Сегодня, 09:32

Список лучших бомбардиров НХЛ на 5 января: Кучеров опустился на пятое место

Сергей Ярошенко
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Нападющий «Торонто» Митчелл Марнер сделал четыре результативные передачи в матче против «Бостона» (6:4) и обошел Кучерова в списке лучших бомбардиров НХЛ, заняв четвертое место.

Лидером списка по-прежнему является форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, на счету которого 65 (14+51) очков в 40 матчах. На втором месте располагается игрок «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 59 (29+30) очками, немец набрал 2 (1+1) балла в матче против «Сиэтла» (4:2).

Тройку замыкает финн Микко Рантанен, который забил гол с передачи Маккиннона в ворота «Монреаля» (1:2).

Лучшие бомбардиры НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 января:

1. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 65 (14+51) очков в 40 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 59 (29+30) очков в 39 матчах

3. Микко Рантанен («Колорадо») — 57 (23+34) очков в 39 матчах

4. Митчелл Марнер («Торонто») — 56 (14+42) очков в 40 матчах

5. Никита Кучеров («Тампа») — 54 (17+37) очка в 34 матчах

6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 54 (15+39) очка в 34 матчах

Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
Митч Марнер
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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