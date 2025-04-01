Список лучших снайперов НХЛ на 1 апреля: Драйзайтль идет в лидерах, Овечкин — седьмой

1 апреля в НХЛ завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно четыре матча.

В списке лучших снайперов сезона изменений не произошло: лидерство удерживает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забивший 51 гол. На втором месте располагается Вильям Нюландер из «Торонто» с 42 шайбами, на третьем — Кайл Коннор из «Виннипега» (38). Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (37) идет на седьмой строчке.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 51 гол в 69 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 74 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 голов в 74 матчах

4. Брэйден Пойнт («Тампа») — 38 голов в 68 матчах

5. Тэйг Томпсон («Баффало») — 38 голов в 67 матчах

6. Джейк Генцел («Тампа») — 37 голов в 72 матчах

7. Александр Овечкин («Вашингтон») — 37 голов в 57 матчах