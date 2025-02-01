Список лучших снайперов НХЛ на 1 февраля: Драйзайтль лидирует с отрывом

Сегодня, 09:09
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль лидирует в гонке снайперов регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2024/25.
Немецкий форвард забил 36 голов в 51 матче. Второе место занимает Марк Шайфли («Виннипег», 31 гол), третьим идет Кайл Коннор («Виннипег», 30 голов).
Лучшими снайперами среди российских игроков являются Александр Овечкин («Вашингтон»), Никита Кучеров («Тампа») и Кирилл Капризов («Миннесота») — по 23 гола.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 1 февраля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 51 матче
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 53 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 53 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 52 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 голов в 51 матче
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 45 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 голов в 52 матчах
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14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 23 гола в 35 матчах
15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 48 матчах
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17. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах