Список лучших снайперов НХЛ на 10 апреля: Драйзайтль сохранил отрыв от Нюландера и Томпсона

10 апреля завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим снайпером лиги остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На его счету 52 гола в 72 матчах. Второе место продолжают делить форвард «Торонто» Вильям Нюландер и нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон — по 44 шайбы.

Лучшим из россиян остается Александр Овечкин. 39-летний россиянин идет четвертым в гонке снайперов с 42 голами в 61 матче.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 72 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 44 гола в 78 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 71 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 гола в 61 матче

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 41 гол в 79 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 73 матчах