Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

10 апреля, 08:52

Список лучших снайперов НХЛ на 10 апреля: Драйзайтль сохранил отрыв от Нюландера и Томпсона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

10 апреля завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.

Лучшим снайпером лиги остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. На его счету 52 гола в 72 матчах. Второе место продолжают делить форвард «Торонто» Вильям Нюландер и нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон — по 44 шайбы.

Лучшим из россиян остается Александр Овечкин. 39-летний россиянин идет четвертым в гонке снайперов с 42 голами в 61 матче.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 10 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 72 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 44 гола в 78 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 71 матче

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 гола в 61 матче

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 41 гол в 79 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 73 матчах

Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
Тэйдж Томпсон
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров против других звезд лиги
Кучеров является главным претендентом на «Конн Смайт Трофи» по версии The Athletic
Рекорд Овечкина и «Арт Росс» Кучерова, контракт Шестеркина и гол Сорокина: российские итоги сезона НХЛ
Основная информация о UFC on ESPN 66: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию
«Он должен быть MVP». Кучеров снова забрал «Арт Росс», но получит ли «Харт»?
Кучеров забил 37 голов и набрал 121 очко: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Овечкин забил 44 гола и набрал 73 очка: итоговая статистика сезона НХЛ-2024/25
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя