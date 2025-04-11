Список лучших снайперов НХЛ на 11 апреля: Пастрняк сравнялся с Овечкиным

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:5).

На счету 28-летнего чеха 42 гола в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным и расположился на четвертой строчке в списке лучших снайперов сезона.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 44 гола в 78 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 72 матчах

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 42 гола в 80 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 гола в 62 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 73 матчах