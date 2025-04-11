Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

11 апреля, 09:30

Список лучших снайперов НХЛ на 11 апреля: Пастрняк сравнялся с Овечкиным

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (2:5).

На счету 28-летнего чеха 42 гола в сезоне. Он сравнялся по этому показателю с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным и расположился на четвертой строчке в списке лучших снайперов сезона.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 11 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 44 гола в 78 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 72 матчах

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 42 гола в 80 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 42 гола в 62 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 73 матчах

Александр Овечкин
Давид Пастрняк
НХЛ
Читайте также
У лучшего россиянина в UFC пытаются отобрать титул чемпиона?
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Испания отказалась пускать на чемпионат Европы российских бодибилдеров
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя