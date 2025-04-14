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14 апреля, 09:23

Список лучших снайперов НХЛ на 14 апреля: Овечкин занимает чистое четвертое место

Руслан Минаев
Леон Драйзайтль.
Фото Getty Images
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский форвард забил 43-й гол в 63 матчах сезона и занимает чистое четвертое место в списке лучших снайперов этого сезона.

В тройке идут Тэйдж Томпсон (44 шайбы, «Баффало»), Вильям Нюландер (45, «Торонто»). Лидирует Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» (52 шайбы в 71 матче).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 80 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 74 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 63 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 42 гола в 81 матче

5-6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 75 матчах

5-6. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 81 матче

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Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
НХЛ
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