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15 апреля, 08:32

Список лучших снайперов НХЛ на 15 апреля: Райнхарт поднялся в топ-10

Игнат Заздравин
Корреспондент
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15 апреля завершился очередной игровой день в НХЛ.

В десятку лучших снайперов лиги поднялся нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт. 29-летний канадец оформил дубль и теперь занимает девятое место с 39 голами в 79 матчах.

Лидером гонки снайперов остается Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), на его счету 52 шайбы в 71 игре. Лучший из россиян — Александр Овечкин («Вашингтон»), забивший 43 гола в 63 матчах, он идет четвертым.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 14 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 80 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 74 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 63 матчах

5. Давид Пастрняк («Бостон») — 42 гола в 81 матче

6-7. Брэйден Пойнт («Тампа») — 41 гол в 75 матчах

6-7. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 81 матче

8. Джейк Гюнцель («Тампа») 40 голов в 78 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») 39 голов в 79 матчах

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
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