Список лучших снайперов НХЛ на 17 апреля: Драйзайтль остается на первом месте

17 апреля, 09:45
Завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ.
Лидером гонки снайперов остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, на счету которого 52 гола в 71 матче. На второй строчке с 45 шайбами Вильям Нюландер из «Торонто», замыкает тройку лучших форвард «Баффало» Тэйдж Томпсон, у которого 44 гола.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин с 43 голами делит четвертое место с Давидом Пастрняком из «Бостона».
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 апреля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 45 голов в 81 матче
3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 44 гола в 75 матчах
4-5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 43 гола в 64 матчах
4-5. Давид Пастрняк («Бостон») — 43 гола в 82 матчах
6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 42 гола в 76 матчах
7-8. Кайл Коннор («Виннипег») — 41 гол в 82 матчах
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 41 гол в 79 матчах
9-10. Сэм Райнхарт («Флорида») — 39 голов в 79 матчах
9-10. Марк Шайфли («Виннипег») — 39 голов в 82 матчах