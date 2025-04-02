Список лучших снайперов НХЛ на 2 апреля: Драйзайтль увеличил отрыв, Овечкин делит с тремя игроками четвертое место

2 апреля завершился очередной игровой день НХЛ.

Лидером гонки снайперов остается форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Немец отметился одним голом в матче с «Вегасом» (3:2). Теперь на его счету 52 шайбы в 70 матчах.

Второе место сохраняет нападающий «Торонто» Вильям Нюландер — 42 гола в 74 матчах. На третью позицию вырвался Тэйдж Томпсон из «Баффало» с 39 голами в 68 играх.

Лучшим среди россиян остается нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 39-летний хоккеист забросил одну шайбу в матче с «Бостоном» (4:3) и с 38 голами делит четвертое место в гонке снайперов с Кайлом Коннором («Виннипег»), Брэйденом Пойнтом («Тампа») и Джейком Гюнцелем («Тампа»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 2 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 70 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 74 матчах

3. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 39 голов в 68 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 38 голов в 58 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 голов в 75 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 38 голов в 69 матчах

7. Джейк Гюнцель («Тампа») — 38 голов в 73 матчах