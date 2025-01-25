Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:41

Кучеров обошел Овечкина в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Форвард «Тампы» вышел на первое место по голам среди россиян в сезоне
Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Telegram Дзен

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

31-летний россиянин забил 23-й гол в 45 матчах за сезон и вышел в лидеры по заброшенным шайбам среди российских хоккеистов. Он сравнялся с Кириллом Капризовым («Миннесота»), у которого 23 гола в 35 играх, и обошел Александра Овечкина («Вашингтон»), забившего 22 гола в 32 встречах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 25 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 48 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 28 голов в 49 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 49 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 42 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 49 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 49 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 45 матчах

9. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 45 матчах

10. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 48 матчах

11. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 45 матчах

12. Давид Пастрняк («Бостон») — 23 гола в 50 матчах

13. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 35 матчах

14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 23 гола в 50 матчах

15. Тэйг Томпсон («Баффало») — 22 гола в 40 матчах

16. Александр Овечкин («Нью-Джерси») — 22 гола в 32 матчах

Александр Овечкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Осимхен ударил журналиста у ночного клуба в Турции
Путин предложил Трампу встретиться и спокойно поговорить
Слухи о продаже Облякова, побег Мендеса. Что происходит в ЦСКА
Мединский назвал здравой позицию Трампа о роли СССР в победе над фашизмом
Теннисист Кафельников пошутил про рекорды хоккеиста Овечкина
Популярное видео
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Поражения СКА, «Авангард» при Буше, будущее Ливо
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя