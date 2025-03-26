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26 марта, 09:05

Список лучших снайперов НХЛ на 26 марта: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля

Сергей Разин
корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:3 ОТ).

39-летний россиянин забросил 36-ю шайбу в сезоне. Он сократил отставание от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», который лидирует в списке лучших снайперов сезона, до 13 голов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 40 голов в 71 матче

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 72 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 55 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 72 матчах

6. Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче

7. Брэйден Пойнт («Тампа») — 35 голов в 66 матчах

8. Тэйг Томпсон («Баффало») — 35 голов в 64 матчах

Александр Овечкин
Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
НХЛ
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