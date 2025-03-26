Список лучших снайперов НХЛ на 26 марта: Овечкин сократил отставание от Драйзайтля

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (2:3 ОТ).

39-летний россиянин забросил 36-ю шайбу в сезоне. Он сократил отставание от Леона Драйзайтля из «Эдмонтона», который лидирует в списке лучших снайперов сезона, до 13 голов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 40 голов в 71 матче

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 72 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 55 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 72 матчах

6. Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче

7. Брэйден Пойнт («Тампа») — 35 голов в 66 матчах

8. Тэйг Томпсон («Баффало») — 35 голов в 64 матчах