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Сегодня, 09:20

Капризов и Кучеров потеряли позиции в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Алина Савинова
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (0:2).

После очередного игрового дня в лиге 31-летний форвард опустился с 11-й на 13-ю позицию в списке лучших снайперов сезона. Его опередили Давид Пастрняк из «Бостона» и Нико Хишер из «Нью-Джерси». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов потерял одну позицию.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 49 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 50 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 50 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче

11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 46 матчах

12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах

14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 36 матчах

Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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