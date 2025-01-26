Капризов и Кучеров потеряли позиции в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (0:2).

После очередного игрового дня в лиге 31-летний форвард опустился с 11-й на 13-ю позицию в списке лучших снайперов сезона. Его опередили Давид Пастрняк из «Бостона» и Нико Хишер из «Нью-Джерси». Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов потерял одну позицию.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 26 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 49 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 50 матчах

3. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 50 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 50 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче

11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 46 матчах

12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах

14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 36 матчах