Список лучших снайперов НХЛ на 27 марта: Драйзайтль продолжает лидировать

Список лучших снайперов НХЛ на 27 марта: Драйзайтль продолжает лидировать

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль остается лидером гонки лучших бомбардиров в нынешнем сезоне НХЛ с 49 голами в 68 встречах.

2-е место занимает форвард «Торонто» Вильям Нюландер с 40 шайбами в 71 матче, на 3-й строчке идет Кайл Коннор из «Виннипега», забивший 37 голов в 72 матчах.

Лучшим из россиян остается капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — он занимает 4-е место с 36 голами в 55 играх.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 27 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 40 голов в 71 матче

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 72 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 55 матчах

5. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 72 матчах

6. Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче

7. Брэйден Пойнт («Тампа») — 35 голов в 66 матчах

8. Тэйг Томпсон («Баффало») — 35 голов в 64 матчах