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Сегодня, 10:28

Список лучших снайперов НХЛ на 28 января: Шайфли вернулся в топ-3

Даниил Аршавский
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с (5:2) и вернулся в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.

На счету 31-летнего канадца 28 голов в 51 встрече.

Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 матчах, вторым идет форвард «Калгари» Сэм Райнхарт с 29 голами в 51 игре.

Лучшим из россиян остается нападающий «Тампы» Никита Кучеров (он расположился на 13-й строчке), забросивший 23 шайбы в 46 матчах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 28 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах

2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 28 голов в 51 матче

4. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 27 голов в 51 матче

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 27 голов в 43 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 50 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 47 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 49 матчах

10. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 51 матче

11. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах

12. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 46 матчах

14. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах

Леон Драйзайтль
Марк Шайфли
Никита Кучеров
Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
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