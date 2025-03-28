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28 марта, 09:15

Список лучших снайперов НХЛ на 28 марта: Нюландер приблизился к Драйзайтлю

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Торонто» Вильям Нюландер оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (5:6 Б).

Теперь на счету 28-летнего шведа 42 гола. Он сократил отставание от лидера гонки снайперов сезона Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» до 7 шайб.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 27 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 72 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 72 матчах

4. Брэйден Пойнт («Тампа») — 36 голов в 67 матчах

5. Тэйг Томпсон («Баффало») — 36 голов в 65 матчах

6. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 56 матчах

7. Давид Пастрняк («Бостон») — 35 голов в 73 матчах

8. Марк Шайфли («Виннипег») — 35 голов в 72 матчах

9. Сэм Райнхарт («Флорида») — 35 голов в 71 матче

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Вильям Нюландер
Леон Драйзайтль
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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