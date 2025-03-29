Список лучших снайперов НХЛ на 29 марта: Драйзайтль удерживает лидерство

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0), который прошел 29 марта.

32-летний канадец забросил 36-ю шайбу в сезоне и вышел на четвертое место в списке лучших снайперов. Лидерство удерживает форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 49 голами.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 марта:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 49 голов в 68 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 72 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 37 голов в 73 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 36 голов в 73 матчах

5. Брэйден Пойнт («Тампа») — 36 голов в 67 матчах

6. Джейк Генцел («Тампа») — 36 голов в 71 матче

7. Тэйг Томпсон («Баффало») — 36 голов в 65 матчах

8. Александр Овечкин («Вашингтон») — 36 голов в 56 матчах