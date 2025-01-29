Список лучших снайперов НХЛ на 29 января: Коннор поднялся на вторую строчку

Сегодня, 09:28
Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) и поднялся на 2-е место в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.
На счету 31-летнего канадца 29 голов в 52 встречах.
На 3-й строчке идет еще один форвард «Джетс» — Марк Шайфли, также забросивший 29 шайб в 52 матчах. Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 играх.
Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров (он опустился на 14-ю строчку), забросивший 23 шайбы в 47 матчах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах
2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах
4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах
6. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче
8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах
9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах
10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах
11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах
12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах
13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче
15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах
16. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах