Список лучших снайперов НХЛ на 29 января: Коннор поднялся на вторую строчку

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор отметился дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:1) и поднялся на 2-е место в топ-3 гонки снайперов сезона-2024/25.

На счету 31-летнего канадца 29 голов в 52 встречах.

На 3-й строчке идет еще один форвард «Джетс» — Марк Шайфли, также забросивший 29 шайб в 52 матчах. Лидерство удерживает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 шайбами в 50 играх.

Лучшим из россиян остается форвард «Тампы» Никита Кучеров (он опустился на 14-ю строчку), забросивший 23 шайбы в 47 матчах.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 29 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах

2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 28 голов в 50 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах

12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 47 матчах

13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

14. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

15. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах

16. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах