Список лучших снайперов НХЛ на 3 апреля: Овечкин вышел на третье место

3 апреля, 08:22
3 апреля завершился очередной игровой день НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче против «Каролины» (1:5). Россиянин теперь делит третье место в гонке снайперов лиги с Тэйджем Томпсоном из «Баффало».
На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).
Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 апреля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 70 матчах
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 75 матчах
3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 39 голов в 59 матчах
4. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 39 голов в 68 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 голов в 75 матчах
6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 38 голов в 69 матчах
7. Джейк Гюнцель («Тампа») — 38 голов в 73 матчах
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