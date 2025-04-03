Список лучших снайперов НХЛ на 3 апреля: Овечкин вышел на третье место

3 апреля завершился очередной игровой день НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче против «Каролины» (1:5). Россиянин теперь делит третье место в гонке снайперов лиги с Тэйджем Томпсоном из «Баффало».

На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 70 матчах

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 75 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 39 голов в 59 матчах

4. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 39 голов в 68 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 голов в 75 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 38 голов в 69 матчах

7. Джейк Гюнцель («Тампа») — 38 голов в 73 матчах