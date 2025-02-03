Список лучших снайперов НХЛ на 3 февраля: Райнхарт и Нюландер поднялись на 3-е и 4-е место

Сегодня, 08:37
Лидирует — Леон Драйзайтль (36) из «Эдмонтона». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Калгари», 31), Вильям Нюландер («Торонто», 30) и Кайл Коннор («Виннипег», 30).
Россияне забили по 24 гола в этом сезоне и находятся на 12-м месте в гонке снайперов.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 февраля:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 52 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 54 матчах
3. Сэм Райнхарт («Калгари») — 31 гол в 54 матчах
4. Вильям Нюландер («Торонто») — 30 голов в 52 матчах
5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 54 матчах
6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 46 матчах
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12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 гола в 36 матчах
13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 24 гола в 49 матчах