Список лучших снайперов НХЛ на 3 февраля: Райнхарт и Нюландер поднялись на 3-е и 4-е место

Лидирует — Леон Драйзайтль (36) из «Эдмонтона». Далее идут Марк Шайфли («Виннипег», 31), Сэм Райнхарт («Калгари», 31), Вильям Нюландер («Торонто», 30) и Кайл Коннор («Виннипег», 30). Россияне забили по 24 гола в этом сезоне и находятся на 12-м месте в гонке снайперов. Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 3 февраля: 1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 52 матчах 2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 54 матчах 3. Сэм Райнхарт («Калгари») — 31 гол в 54 матчах 4. Вильям Нюландер («Торонто») — 30 голов в 52 матчах 5. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 54 матчах 6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 46 матчах ... 12. Александр Овечкин («Вашингтон») — 24 гола в 36 матчах 13. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 24 гола в 49 матчах