Список лучших снайперов НХЛ на 30 января: Нюландер поднялся на пятую строчку

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер стал автором единственного гола «Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:3).

Таким образом, 28-летний канадец забросил свою 29-ю шайбу за 51 встречу и поднялся на 5-е место в списке лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ.

Лидером списка остается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 35 голами в 50 играх. Второе место занимает Кайл Коннор из «Виннипега» с 29 шайбами в 52 встречах. Третий — форвард «Джетс» Марк Шайфли, также поразивший ворота соперников 29 раз в 52 матчах.

Лучший результат среди российских хоккеистов — у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова (14-я строчка), на его счету 23 гола в 47 играх.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 35 голов в 50 матчах

2. Кайл Коннор («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 29 голов в 52 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 51 матче

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 голов в 51 матче

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 44 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 51 матче

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 48 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 50 матчах

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 52 матчах

12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 48 матчах

13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 47 матчах

15. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах