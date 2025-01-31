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Список лучших снайперов НХЛ на 31 января: Шайфли поднялся на вторую строчку

Камила Абдурахманова
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Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли стал автором двух шайб, заброшенных в ворота «Бостона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2).

Таким образом, 31-летний канадец забросил свою 31-ю шайбу в 53 встречах и поднялся на 2-е место в списке лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ.

Лидером списка остается нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 36 голами в 50 играх. Второе место занимает Марк Шайфли из «Виннипега» с 31 шайбой в 53 встречах. Третий — форвард «Джетс» Кайл Коннор, поразивший ворота соперников 30 раз в 53 матчах.

Лучший результат среди российских хоккеистов у нападающего «Тампы» Никиты Кучерова (14-я строчка), на его счету 23 гола в 48 играх.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 31 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 36 голов в 50 матчах

2. Марк Шайфли («Виннипег») — 31 гол в 53 матчах

3. Кайл Коннор («Виннипег») — 30 голов в 53 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 29 голов в 52 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 29 голов в 51 матче

6. Брейден Пойнт («Тампа») — 28 голов в 45 матчах

7. Микко Рантанен («Колорадо») — 26 голов в 52 матчах

8. Джейк Гюнцель («Тампа») — 25 голов в 49 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 25 голов в 51 матче

10. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 25 голов в 45 матчах

11. Давид Пастрняк («Бостон») — 24 гола в 53 матчах

12. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес») — 24 гола в 49 матчах

13. Нико Хишер («Нью-Джерси») — 24 гола в 51 матче

14. Никита Кучеров («Тампа-Бэй») — 23 гола в 48 матчах

15. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 37 матчах

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