Список лучших снайперов НХЛ на 4 апреля: Овечкин остается на третьем месте

В НХЛ завершился очередной игровой день регулярного чемпионата.

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с 52 голами остается на первой строчке в списке лучших снайперов лиги. На втором месте с 42 шайбами Вильям Нюландер из «Торонто», замыкает топ-3 форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, у которого 42 гола.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 42 гола в 75 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 39 голов в 59 матчах

4. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 39 голов в 68 матчах

5. Кайл Коннор («Виннипег») — 38 голов в 76 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 38 голов в 70 матчах

7. Джейк Гюнцель («Тампа») — 38 голов в 74 матчах