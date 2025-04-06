Список лучших снайперов НХЛ на 6 апреля: Нюландер оторвался от Овечкина

Нападающий «Торонто» Вильям Нюландер забил два гола в матче с «Коламбусом» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний швед забросил 44-ю шайбу в сезоне и оторвался в гонке снайперов от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (41).

Лидирует нападающий «Эдмонтон» Леон Драйзайтль — 52 гола в 71 матче.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 апреля:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 52 гола в 71 матче

2. Вильям Нюландер («Торонто») — 44 гола в 76 матчах

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 41 гол в 60 матчах

4. Давид Пастрняк («Бостон») — 40 голов в 77 матчах

5. Тэйдж Томпсон («Баффало») — 40 голов в 69 матчах

6. Брэйден Пойнт («Тампа») — 39 голов в 71 матче

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