Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:27

Список лучших снайперов НХЛ на 6 января: Драйзайтль остается лидером, Капризов — в группе преследователей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

В понедельник, 6 января завершился очередной игровой день в НХЛ.

Гонка лучших снайперов лиги осталась без изменений. Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на его счету 29 заброшенных шайб.

Немца преследует группа из пяти игроков, в активе которых по 23 гола — Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 6 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 23 гола в 40 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 32 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 40 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 40 матчах

Читайте также
Эксперт рассказал о введении трех диапазонов потребления электричества
Стало известно о начале конфискации имущества экс-министра Абызова
Число погибших при пожаре в Кировской области выросло до восьми человек
«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»
Капитан «Вашингтона» Овечкин в 23 голах от обгона рекорда Гретцки
800-я победа СКА, восхищенный Ротенберг и потухший ЦСКА. Что произошло в КХЛ 5 января
Материалы сюжета Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров, Панарин и Капризов против других звезд лиги
Кучеров побил клубный рекорд «Тампы» по передачам в гостевых матчах НХЛ
Список лучших бомбардиров НХЛ на 6 января: Кучеров закрепился в пятерке лидеров
Список лучших бомбардиров НХЛ на 4 января: Драйзайтль закрепился на втором месте
НХЛ, результаты и видео голов 4 января: «Флорида» обыграла «Питтсбург», «Сент-Луис» победил «Оттаву» и другие матчи
«Флорида» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире
Аскаров «засушил» Кучерова. Ярослава уже называют лучшим молодым вратарем НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя