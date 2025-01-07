Во вторник, 7 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

Гонка лучших снайперов лиги осталась без изменений. Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на его счету 29 заброшенных шайб.

Немца преследует группа из пяти игроков, в активе которых по 23 гола (Рантанен набрал 24): Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 41 матче

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 33 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 41 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 41 матче