Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:14

Во вторник, 7 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Гонка лучших снайперов лиги осталась без изменений. Лидерство сохраняет нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — на его счету 29 заброшенных шайб.

Немца преследует группа из пяти игроков, в активе которых по 23 гола (Рантанен набрал 24): Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 41 матче

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 33 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 41 матче

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 41 матче

Кирилл Капризов
Леон Драйзайтль
Микко Рантанен
НХЛ
Читайте также
В СМИ сообщили об отправленных ВСУ на штурм в Курскую область заключенных
«Спартак» вернет Промеса, ЦСКА замахнулся на 20-миллионного игрока. Трансферные слухи РПЛ
На 69-м году жизни скончался бард-исполнитель Вадим Мищук
Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за пожара в Кировской области
Два человека погибли и три пострадали при пожаре в Санкт-Петербурге
России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы
Сегодня
Вчера
Неделя