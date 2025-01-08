Список лучших снайперов НХЛ: положение после игрового дня 8 января 2025

В среду, 8 января, завершился очередной игровой день в НХЛ.

В гонке лучших снайперов лиги продолжает лидировать нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, забросивший 29 шайб.

Немецкого хоккеиста преследуют форвард «Колорадо» Микко Рантанен и нападающий «Тампы» Брейнден Пойнт, забившие по 24 гола. В топ-5 лучших снайперов нынешнего сезона НХЛ также входят забросившие по 23 шайбы нападающие «Виннипега» Марк Шайфли и «Миннесоты» Кирилл Капризов.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 7 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 40 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 24 гола в 41 матче

3. Брейден Пойнт («Тампа») — 24 гола в 34 матчах

4. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

5. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

6. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 42 матчах

7. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 42 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 41 матче