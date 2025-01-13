Список лучших снайперов НХЛ на 13 января: Драйзайтль продолжает лидировать

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает лидерство в списке лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 13 января.

29-летний немецкий форвард забросил 31 шайбу за 42 матча. Нападающие «Колорадо» Микко Рантанен и «Виннипега» Марк Шайфли забили по 25 голов в 44 матчах и расположились на 2-й и 3-й строчках рейтинга соответственно.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23 шайбы в 34 встречах и остается на 8-м месте.

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 13 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 42 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 44 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 25 голов в 44 матчах

4. Сэм Райнхарт («Калгари») — 25 голов в 43 матчах

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 голов в 37 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 44 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 23 гола в 44 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

9. Коул Кофилд («Монреаль») — 23 гола в 42 матчах