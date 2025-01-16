Список лучших снайперов НХЛ на 16 января: Райнахарт и Коннор поднялись на 2-е и 3-е места

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль удерживает первую строчку списка лучших снайперов НХЛ сезона-2024/25 после игрового дня регулярного чемпионата 16 января. 29-летний немецкий форвард забросил 31 шайбу в 42 матчах. Драйзайтля преследуют нападающий «Калгари» Сэм Райнхарт с 27 голами в 45 встречах и форвард «Виннипега» Кайл Коннор, забросивший 26 шайб в 45 играх. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 23 шайбы в 34 встречах и опустился на 9-е место. Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 16 января: 1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 43 матчах 2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 27 голов в 45 матчах 3. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 45 матчах 4. Марк Шайфли («Виннипег») — 26 голов в 45 матчах 5. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 45 матчах 6. Брейден Пойнт («Тампа») — 25 голов в 37 матчах 7. Вильям Нюландер («Торонто») — 24 гола в 45 матчах 8. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 43 матчах 9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах