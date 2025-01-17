Список лучших снайперов НХЛ на 17 января: Шайфли догнал Райнхарта и вошел в топ-3

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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сохраняет лидерство в гонке снайперов НХЛ в сезоне-2024/25.
17 января немец не сумел забить в матче с «Колорадо» (4:3), но с 31 шайбой удерживает первое место в гонке.
В топ-3 поднялся форвард «Виннипега» Марк Шайфли, отличившийся голом в игре с «Сиэтлом» (2:1).
Лучшим из россиян остается нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов — 23 гола в 34 встречах.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 17 января:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 31 гол в 45 матчах
2. Марк Шайфли («Виннипег») — 27 голов в 46 матчах
2. Сэм Райнхарт («Калгари») — 27 голов в 46 матчах
4. Кайл Коннор («Виннипег») — 26 голов в 46 матчах
5. Брейден Пойнт («Тампа») — 26 голов в 38 матчах
5. Вильям Нюландер («Торонто») — 26 голов в 46 матчах
7. Микко Рантанен («Колорадо») — 25 голов в 46 матчах
8. Коул Кофилд («Монреаль») — 24 гола в 44 матчах
9. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах