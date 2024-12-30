Список лучших снайперов НХЛ на 30 декабря: Капризов вернулся на второе место

Сегодня, 12:37
НХЛ отменила 24-й гол нападающего «Тампы» Брэйдена Пойнта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:2), засчитав его форварду Джейку Гюнцелю.
Таким образом, 28-летний канадец с 23 заброшенными шайбами сравнялся по этому показателю с российским нападающим «Миннесоты» Кириллом Капризовым и форвардом «Торонто» Вильямом Нюландером.
Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 30 декабря:
1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 26 гола в 36 матчах
2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах
2. Брэйден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 30 матчах
2. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 37 матчах
3. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 37 матчах
3. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 37 матчах
3. Марк Шайфли («Виннипег») — 22 гола в 37 матчах