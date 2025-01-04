Список лучших снайперов НХЛ на 4 января: Драйзайтль укрепил лидерство

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Анахаймом» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Немец забил 28-й гол в этом сезоне и с отрывом лидирует в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»). По 22 гола забили Микко Рантанен («Колорадо»), Кайл Коннор («Виннипег») и Сэм Райнхарт («Флорида») .

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 4 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 28 голов в 38 матчах

2. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

3. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 40 матчах

4. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 31 матчах

5. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 39 матчах

6. Микко Рантанен («Колорадо») — 22 гола в 39 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 40 матчах

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 40 матчах