Список лучших снайперов НХЛ на 5 января: Драйзайтль лидирует с 29 шайбами

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу в матче с «Сиэтлом» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Немец забил 29-й гол в этом сезоне и сохранл лидерство в снайперской гонке. По 23 шайбы забросили Микко Рантанен («Колорадо»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Марк Шайфли («Виннипег»), Брейден Пойнт («Тампа») и Вильям Нюландер («Торонто»). По 22 гола забили Кайл Коннор («Виннипег») и Сэм Райнхарт («Флорида») .

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2024/25 на 5 января:

1. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 29 голов в 39 матчах

2. Микко Рантанен («Колорадо») — 23 гола в 40 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 23 гола в 34 матчах

4. Марк Шайфли («Виннипег») — 23 гола в 41 матче

5. Брейден Пойнт («Тампа») — 23 гола в 32 матчах

6. Вильям Нюландер («Торонто») — 23 гола в 40 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 22 гола в 41 матче

8. Сэм Райнхарт («Флорида») — 22 гола в 40 матчах