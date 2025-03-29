Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию ФХР к ИИХФ по делу Федотова 5 мая

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря «Филадельфии» Ивана Федотова 5 мая, сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

В мае 2024 года дисциплинарный комитет ИИХФ оштрафовал ФХР на 1 миллион швейцарских франков за выступление Федотова в составе ЦСКА в сезоне-2023/24 КХЛ. Игра голкипера в армейской команде проходила в нарушении правил международных переходов ИИХФ, на момент заключения соглашения с ЦСКА у Федотова уже было действующее соглашение с «Филадельфией».

«Наша апелляция по наложенному на нас штрафу по делу Федотова будет рассмотрена 5 мая. Сумма штрафа беспрецедентно большая, а ситуация, по нашему мнению, уже разрешилась — игрок уже выступает за «Филадельфию», претензий у клуба Национальной хоккейной лиги нет», — цитирует Курбатова ТАСС.

В нынешнем сезоне Федотов провел 24 матча за «Филадельфию» и отразил 87,7 процента бросков.