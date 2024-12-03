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Сегодня, 12:43

Спортивный врач оценил скорое возвращение Овечкина на лед после перелома малоберцовой кости

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Спортивный врач ЦСКА Михаил Бутовский в разговоре с «СЭ» прокомментировал возвращение форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на лед после травмы.

«Мы ведь не знаем, какой у него был перелом: законченный или незаконченный. Малоберцовая кость не является несущей костью голени, такой является большеберцовая кость. С переломом малоберцовой кости возможно выполнять те или иные действия, тем более если перелом незаконченный. Может ему вообще уже пластиночку установили, чтобы спортсмен поскорее приступил к тренировочному процессу? Мы не обладаем полноценной информацией по травме Александра, поэтому тяжело дискутировать на этот счет. Но я уверен в одном: медицинский штаб «Вашингтона» — одни из самых грамотных специалистов своей индустрии и точно не будут рисковать здоровьем Овечкина. Тем более Александр очень опытный спортсмен и сам рисковать не будет, несмотря на рекорд. Без его мнения там точно никто не решает», — сказал Бутовский «СЭ».

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

За 18 матчей текущего сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.

(Дарик Агаларов)

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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