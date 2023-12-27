Sportsnet предположил, сколько шайб забросит Овечкин в сезоне-2023/24

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Журналист Райан Диксон предположил, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ, сообщает Sportsnet.
«Восьмой номер «Вашингтона» забьет 23 гола до конца сезона, открыв сезон-2024/25 всего в 43 голах от рекордного показателя Уэйна Гретцки — 894», — говорится в статье.
В текущем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.
На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.
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