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НХЛ

Сегодня, 14:01

Sportsnet предположил, сколько шайб забросит Овечкин в сезоне-2023/24

Виктория Кравченко
Александр Овечкин.
Фото AFP
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Журналист Райан Диксон предположил, сколько шайб забросит капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне НХЛ, сообщает Sportsnet.

«Восьмой номер «Вашингтона» забьет 23 гола до конца сезона, открыв сезон-2024/25 всего в 43 голах от рекордного показателя Уэйна Гретцки — 894», — говорится в статье.

В текущем сезоне форвард сыграл 31 матч за «Вашингтон» и набрал 20 (6+14) очков.

На счету 38-летнего россиянина 828 голов за карьеру в НХЛ. Для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, ему надо забросить еще 66 шайб.

Овечкин против одного из лучших снайперов сезона в НХЛ. Останется ли Алекс в тени Панарина в матче с «Рейнджерс»?

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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