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Сегодня, 04:59

Среди действующих игроков только Овечкин и Лайне забросили быстрее Капризова 100 шайб в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Для него этот гол стал 100-м за карьеру в североамериканской лиге.

После двух периодов счет во встрече 3:1 в пользу «Харрикейнз». Игра проходит на «PNC-арене» в Роли.

Сегодняшний матч для 25-летнего россиянина стал 180-м в НХЛ. Таким образом, из действующих игроков только Александр Овечкин и Патрик Лайне забросили 100 шайб быстрее Капризова. Им потребовалось 167 и 179 матчей соответственно.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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