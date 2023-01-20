Среди действующих игроков только Овечкин и Лайне забросили быстрее Капризова 100 шайб в НХЛ

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Для него этот гол стал 100-м за карьеру в североамериканской лиге.
После двух периодов счет во встрече 3:1 в пользу «Харрикейнз». Игра проходит на «PNC-арене» в Роли.
Сегодняшний матч для 25-летнего россиянина стал 180-м в НХЛ. Таким образом, из действующих игроков только Александр Овечкин и Патрик Лайне забросили 100 шайб быстрее Капризова. Им потребовалось 167 и 179 матчей соответственно.
Per #NHLStats, Kirill Kaprizov becomes the third-fastest active to player to record 100 career goals (180 games), trailing only Patrik Laine (179 games) and Alexander Ovechkin (167 games). pic.twitter.com/3J3QOmO9lE— Minnesota Wild PR (@mnwildPR) January 20, 2023