Среди новых команд быстрее «Вегаса» выигрывал Кубок Стэнли только «Эдмонтон»

«Вегас» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В финальной серии плей-офф «Голден Найтс» переиграли «Флориду» — 4-1.

«Вегас» выиграл главную награду НХЛ через 6 лет после дебюта, который состоялся в 2018 году.

Быстрее «Голден Найтс» только «Эдмонтон» выиграл Кубок Стэнли после принятия в лигу. Команде потребовалось 5 лет — с 1979 по 1984 год.

Третий результат теперь у «Филадельфии» (7 лет, 1967 и 1974 год), четвертый — у «Айлендерс» (8 лет, 1972 и 1980), пятый — у «Тампы» (12 лет, 1992 и 2004).