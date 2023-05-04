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Сегодня, 07:12

Стали известны претенденты на приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Руслан Минаев
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Стали известны претенденты на приз лучшему новичку сезона-2022/23 в НХЛ. Ими стали форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс, защитник «Баффало» Оуэн Пауэр и вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.

20-летний Бенирс стал лучшим бомбардиром среди новичков, набрал 57 (24+33) очков в 80 матчах.

20-летний Пауэр стал лидером по очкам среди защитником-новичков — 35 (4+31) очков в 79 матчах.

На счету 24-летнего Скиннера 29 побед в 50 матчах. Голкипер отразил 91,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,75.

Победитель будет объявлен 26 июня на церемонии вручения наград в Нэшвилле.

В прошлом году лучшим новичков был признан Мориц Зайдер из «Детройта».

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Сиэтл Кракен
ХК Эдмонтон Ойлерз
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