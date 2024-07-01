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Сегодня, 10:03

Стали известны условия контракта Кейна с «Детройтом»

Руслан Минаев
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«Детройт» объявил о продлении контракта с нападающим Патриком Кейном. Стороны подписали однолетнее соглашение, но о дополнительных условиях договора не сообщали.

По информации ESPN, зарплата Кейна составит 4 миллиона долларов, еще 2,5 миллиона предусмотрены в качестве дополнительных выплат при соблюдении ряда условий.

Sportskeeda сообщает, что 35-летний американец получит 1,5 миллиона долларов за 10 проведенных игр, 250 тысяч долларов — за 60 матчей, 500 тысяч — за выход клуба в плей-офф и 250 тысяч — за выход в плей-офф и 60 набранных очков.

Кейн перешел в «Детройт» в ноябре 2023 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 47 (20+27) очков в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Патрик Кейн
Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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