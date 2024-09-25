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Сегодня, 20:44

Стало известно, когда Панарин вернется к тренировкам

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Журналистка Молли Уокер в своем аккаунте в соцсети сообщила сроки восстановления хоккеистов «Рейнджерс» Артемия Панарина и Райана Линдгрена. Оба получили повреждения в предсезонном матче с «Айлендерс» (6:4).

По информации источника, российский нападающий приступит к тренировкам «со дня на день», а защитник выбыл как минимум на несколько недель.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси». Он начнется в 20.00 мск. «Рейнджерс» проведут первую игру 10 октября в гостях против «Питтсбурга».

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