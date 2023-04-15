Стало известно расписание матчей плей-офф НХЛ

Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первого раунда плей-офф.

Западная конференция:

«Даллас» — «Миннесота»

Первый матч: 18 апреля, 4:30

Второй матч: 20 апреля, 4:30

Третий матч: 22 апреля, 4:30

Четвертый матч: 24 апреля, 1:30

Пятый матч: 26 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 30 апреля

«Колорадо» — «Сиэтл»

Первый матч: 19 апреля, 5:00

Второй матч: 21 апреля, 4:30

Третий матч: 23 апреля, 5:00

Четвертый матч: 25 апреля, 5:00

Пятый матч: 27 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 30 апреля

«Вегас» — «Виннипег»

Первый матч: 19 апреля, 4:30

Второй матч: 21 апреля, 5:00

Третий матч: 22 апреля, 23:00

Четвертый матч: 25 апреля, 4:30

Пятый матч: 28 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 2 мая

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

Первый матч: 18 апреля, 5:00

Второй матч: 20 апреля, 5:00

Третий матч: 22 апреля, 5:00

Четвертый матч: 24 апреля, 4:00

Пятый матч: 26 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 2 мая

Восточная конференция:

«Бостон» — «Флорида»

Первый матч: 18 апреля, 2:30

Второй матч: 20 апреля, 2:30

Третий матч: 22 апреля, 2:30

Четвертый матч: 23 апреля, 22:30

Пятый матч: 27 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 30 апреля

«Торонто» — «Тампа»

Первый матч: 19 апреля, 2:30

Второй матч: 21 апреля, 2:00

Третий матч: 23 апреля, 2:00

Четвертый матч: 25 апреля, 2:30

Пятый матч: 28 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 2 мая

«Каролина» — «Айлендерс»

Первый матч: 18 апреля, 2:00

Второй матч: 20 апреля, 2:00

Третий матч: 22 апреля, 2:00

Четвертый матч: 23 апреля, 20:00

Пятый матч: 26 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 1 мая

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Первый матч: 19 апреля, 2:00

Второй матч: 21 апреля, 2:30

Третий матч: 23 апреля, 3:00

Четвертый матч: 25 апреля, 2:00

Пятый матч: 28 апреля

Шестой матч: 29 апреля

Седьмой матч: 2 мая

Время проведения 5-7 матчей первого раунда определится позднее.