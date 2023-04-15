Стало известно расписание матчей плей-офф НХЛ

Сегодня, 08:35
Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первого раунда плей-офф.
«Даллас» — «Миннесота»
Первый матч: 18 апреля, 4:30
Второй матч: 20 апреля, 4:30
Третий матч: 22 апреля, 4:30
Четвертый матч: 24 апреля, 1:30
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля
«Колорадо» — «Сиэтл»
Первый матч: 19 апреля, 5:00
Второй матч: 21 апреля, 4:30
Третий матч: 23 апреля, 5:00
Четвертый матч: 25 апреля, 5:00
Пятый матч: 27 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля
«Вегас» — «Виннипег»
Первый матч: 19 апреля, 4:30
Второй матч: 21 апреля, 5:00
Третий матч: 22 апреля, 23:00
Четвертый матч: 25 апреля, 4:30
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
Первый матч: 18 апреля, 5:00
Второй матч: 20 апреля, 5:00
Третий матч: 22 апреля, 5:00
Четвертый матч: 24 апреля, 4:00
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая
«Бостон» — «Флорида»
Первый матч: 18 апреля, 2:30
Второй матч: 20 апреля, 2:30
Третий матч: 22 апреля, 2:30
Четвертый матч: 23 апреля, 22:30
Пятый матч: 27 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля
«Торонто» — «Тампа»
Первый матч: 19 апреля, 2:30
Второй матч: 21 апреля, 2:00
Третий матч: 23 апреля, 2:00
Четвертый матч: 25 апреля, 2:30
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая
«Каролина» — «Айлендерс»
Первый матч: 18 апреля, 2:00
Второй матч: 20 апреля, 2:00
Третий матч: 22 апреля, 2:00
Четвертый матч: 23 апреля, 20:00
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 1 мая
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
Первый матч: 19 апреля, 2:00
Второй матч: 21 апреля, 2:30
Третий матч: 23 апреля, 3:00
Четвертый матч: 25 апреля, 2:00
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая
Время проведения 5-7 матчей первого раунда определится позднее.