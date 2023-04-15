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НХЛ

Сегодня, 08:35

Стало известно расписание матчей плей-офф НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Официальный сайт НХЛ опубликовал расписание первого раунда плей-офф.

Западная конференция:

«Даллас» — «Миннесота»
Первый матч: 18 апреля, 4:30
Второй матч: 20 апреля, 4:30
Третий матч: 22 апреля, 4:30
Четвертый матч: 24 апреля, 1:30
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля

«Колорадо» — «Сиэтл»
Первый матч: 19 апреля, 5:00
Второй матч: 21 апреля, 4:30
Третий матч: 23 апреля, 5:00
Четвертый матч: 25 апреля, 5:00
Пятый матч: 27 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля

«Вегас» — «Виннипег»
Первый матч: 19 апреля, 4:30
Второй матч: 21 апреля, 5:00
Третий матч: 22 апреля, 23:00
Четвертый матч: 25 апреля, 4:30
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
Первый матч: 18 апреля, 5:00
Второй матч: 20 апреля, 5:00
Третий матч: 22 апреля, 5:00
Четвертый матч: 24 апреля, 4:00
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая

Восточная конференция:

«Бостон» — «Флорида»
Первый матч: 18 апреля, 2:30
Второй матч: 20 апреля, 2:30
Третий матч: 22 апреля, 2:30
Четвертый матч: 23 апреля, 22:30
Пятый матч: 27 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 30 апреля

«Торонто» — «Тампа»
Первый матч: 19 апреля, 2:30
Второй матч: 21 апреля, 2:00
Третий матч: 23 апреля, 2:00
Четвертый матч: 25 апреля, 2:30
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая

«Каролина» — «Айлендерс»
Первый матч: 18 апреля, 2:00
Второй матч: 20 апреля, 2:00
Третий матч: 22 апреля, 2:00
Четвертый матч: 23 апреля, 20:00
Пятый матч: 26 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 1 мая

«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
Первый матч: 19 апреля, 2:00
Второй матч: 21 апреля, 2:30
Третий матч: 23 апреля, 3:00
Четвертый матч: 25 апреля, 2:00
Пятый матч: 28 апреля
Шестой матч: 29 апреля
Седьмой матч: 2 мая

Время проведения 5-7 матчей первого раунда определится позднее.

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