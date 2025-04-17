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17 апреля, 21:23

НХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли

Игнат Заздравин
Корреспондент
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НХЛ опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли-2025.

Плей-офф стартует матчами «Виннипег» — «Сент-Луис» и «Даллас» — «Колорадо». Эти игры пройдут в ночь на 20 апреля по московскому времени.

Западная конференция:

«Виннипег» — «Сент-Луис» (первые четыре матча серии по московскому времени — 20, 22, 25, 27 апреля)

«Даллас» — «Колорадо» (20, 22, 24, 27 апреля)

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» (22, 24, 26, 28 апреля)

«Вегас» — «Миннесота» (21, 23, 25, 26 апреля)

Восточная конференция:

«Тампа» — «Флорида» (23, 25, 26, 28 апреля)

«Оттава» — «Торонто» (21, 23, 25, 27 апреля)

«Каролина» — «Нью-Джерси» (20, 23, 26, 27 апреля)

«Вашингтон» — «Монреаль» (22, 24, 26, 28 апреля)

Обладателем Кубка Стэнли является «Флорида». В финальной серии сезона-2023/24 «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (4-3).

Хоккей
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