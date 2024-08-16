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Сегодня, 02:52

Туголуков: «Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение в «Далласе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков рассказал, как в команде относятся к тренеру из России.

«Естественно, они все знают, что я родом из России. Бывает, что могут и подшутить. Когда российские ребята были в команде, нас могли и «русской мафией» назвать. Они слышали, что мы разговаривали на русском языке и проводили достаточно много времени вместе. Это в шутку и не было обидно. Позиция генерального менеджера и клуба такова, что это НХЛ, это бизнес, и мы стараемся в политику не лезть. Думаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение. По крайней мере, я его не чувствую. У нас тренеры из Канады, США и я из России, и ко всем относятся одинаково», — цитирует «РБ Спорт» Туголукова.

Специалист с 2013 года занимается в клубе развитием индивидуального мастерства и пост-травматической реабилитацией на льду.

Источник: «РБ Спорт»
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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