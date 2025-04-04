Станковен: «В «Каролине» не хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в матче с нами»

Форвард «Каролины» Логан Станковен поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он преследует невероятный рекорд, и, хотя все хотят увидеть, как он его побьет, мы не хотим, чтобы это случилось в матче против нас. Поэтому, особенно когда он играет в большинстве, мы должны были плотно опекать его и не давать ему пробивать с ходу. У него потрясающий бросок», — приводит слова Станковена The Hockey News.

В ночь на 3 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5) Овечкин забил гол, который стал для него 892-м в лиге. Форвард отстает от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки на 2 шайбы.

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