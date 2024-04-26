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НХЛ

Сегодня, 07:03

Стэмкос повторил достижение Могильного в плей-офф среди игроков не моложе 34 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос отличился заброшенной шайбой в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:5).

Таким образом, 34-летний канадец забил гол в каждом матче серии с «Пантерз». Ранее только пять игроков в истории НХЛ в возрасте 34 лет или старше удавалось начать плей-офф с голевой серией из трех матчей кряду: Патрику Марло («Сан-Хосе», 2014), Александру Могильному («Торонто», 2003), Дагу Гилмору («Монреаль», 2002), Ивану Курнойеру («Монреаль», 1978) и Морису Ришару («Монреаль», 1957).

В текущем сезоне Стэмкос провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 81 (40+41) очко. В плей-офф форвард набрал 4 (3+1) очка в трех играх.

Стивен Стэмкос
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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