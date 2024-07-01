Выбранный «Флоридой» на драфте-2024 Горбунов: «Отнесся спокойно, впереди очень много работы»

Нападающий «Белых Медведей» Степан Горбунов поделился мнением о драфте НХЛ-2024. Форвард был выбран «Флоридой» под общим 169-м номером.

«Сначала просто смотрел уведомления о первых пиках драфта. Уже ближе к тому, как меня выберут, начал смотреть трансляцию. Когда увидел свою фамилию, сразу было приятное опустошение, чувства переполняли, но отнесся к этому спокойно. Понимаю, что этот выбор ничего еще не значит, впереди еще очень много работы», — цитирует игрока «РБ Спорт».

17-летний россиянин в прошлом сезоне набрал 22 (10+12) очка в 40 играх МХЛ.