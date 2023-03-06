Стэмкос: «Тампа» не может просто щелкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос высказался о серии неудач своей команды в последних матчах.

«Вы оторваны от реальности, если думаете, что у нас просто вдруг начнет все получаться. Это должны быть командные усилия, всего коллектива. Мы не можем просто щелкнуть тумблером и выиграть 10 матчей подряд. Мы уже давненько буксуем. Надо привести свои мысли в порядок — и игрокам, и тренерам. Надо работать вместе, чтобы улучшить игру и начать давать результат. В этом вся НХЛ, здесь главное — победы и умение выйти на пик к плей-офф», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.

«Тампа» проиграла 5 матчей подряд впервые с 2014 года. Она занимает 5-ю строчку в турнирной таблцие «Востока» с 79 очками за 63 игры.