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НХЛ

Сегодня, 15:58

Стэмкос: «Кучеров показывает высочайшие результаты, независимо от того, с кем он выходит на лед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос высоко оценил мастерство российского форварда команды Никиты Кучерова.

«Я думаю, что, возможно, этот год немного отличается от его сезона MVP, тем, что у нас нет такой глубины состава и массы талантливых хоккеистов, как в прошлых сезонах. Но он по-прежнему выходит на площадку и показывает высочайшие результаты, независимо от того, с кем он выходит на лед, и это впечатляет. Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации», — приводит слова Стэмкоса сайт НХЛ.

Ранее Кучеров был выбран НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд-2024. 30-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Тампу» 43 матча и набрал 72 (28+44) очка.

14 января Кучеров стал 10 россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ.

Никита Кучеров
Стивен Стэмкос
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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