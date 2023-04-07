Форвард «Вегаса» Стивенсон: «Барбашев — отличное дополнение для нашей команды»

Форвард «Вегаса» Чендлер Стивенсон поделился впечатлениями от игры форварда Ивана Барбашева после матча с «Лос-Анджелесом» (6:2).

«Барби — отличное дополнение для нас. С тех пор, как он приехал сюда, он стал играть солиднее. Он получает много шайб, может завершать и играть, у него много терпения. Вы знаете, что вы получите от него», — приводит слова Стивенсона официальный сайт НХЛ.

Барбашев в матче с «Кингз» набрал 2 (1+1) очка. В текущем сезоне на его счету 15 (6+9) очков в 20 матчах за «Вегас».