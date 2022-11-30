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Сегодня, 11:06

Строум — об игре Овечкина: «Думаю, из его 13 шайб восемь или девять были новым рекордом»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Дилан Строум поделился впечатлениями от игры форварда Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (5:1).

«Думаю, из его 13 шайб восемь или девять голов были новым рекордом. Я уверен, вы увидите видео с нашей реакцией после игры, когда мы узнали, насколько это круто. Такой классный момент. Каждый раз, когда вы обгоняете Уэйна Гретцки в чем-либо, это заслуживает аплодисментов, которые он получил», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин. Главный тренер «Вашингтона» объявил о рекорде Овечкина, команда аплодировала стоя

После этого матча «Вашингтон» с 23 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 21 очком — на 12-й строчке на «Западе».

Александр Овечкин
Дилан Строум
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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